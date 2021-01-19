PKK ve HDP'den evlat nöbetine iftira
HDP'nin terör örgütü PKK saflarına katmak için kaçırdığı çocukların aileleri 505 gündür evlat nöbetine devam ediyor. HDP yandaşı yayın organları Kandil'in emriyle evlat nöbetine gölge düşürmek için yalan haber yapmaya başladı.
Terör örgütü tarafından zorla kaçırılan çocukların geri dönmesini sağlamak için HDP Diyarbakır İl binası önünde 505 gündür yağmur, çamur demeden devam eden ve her geçen gün yeni bir ailenin katıldığı evlat nöbeti, terör örgütü ve örgüte müzahir yayın organlarını rahatsız etmeyi sürdürüyor.
Sık sık evlat nöbetinin bitmesi gerektiğini söyleyen ve evlat nöbeti nedeniyle örgütte televizyon izlemeyi dahi yasaklayan PKK'lı sözde yöneticiler, terör örgütüne müzahir yayın organlarını devreye soktu. Terör örgütüne müzahir yayın organları evlat nöbeti ile ilgili yalan haberler servis ederek, 505 gündür devam eden nöbete gölge düşürmeye çalışıyor.
EVLAT NÖBETİNE ÇİRKİN İFTİRA
Alınan bilgiye göre, son olarak terör örgütüne müzahir bir yayın organı "polis, HDP Diyarbakır il Binası önünde oturması için Hanım Sever adlı kişiye 10 bin TL para teklif etti" yönünde evlat nöbetindeki aileleri de zan altına alan çirkin bir iftira ortaya attı.
ANNE İLE DEĞİL BABA İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Güvenlik güçlerince terör örgütünde bulunan Amara Viyan kod adlı Rojda Sever ve Amara Beritan kod adlı Rozerin Sever'in ailesinin de desteğini alarak teslim olmasını sağlamak için baba ile bir kez görüşme gerçekleştirdi. Baba İsmail Sever'in örgüt sempatizanı olduğunun anlaşılması üzerine bu görüşme uzatılmadı ve hemen sonlandırıldı. Ayrıca söz konusu haberin aksine güvenlik güçlerinin baba dışında anne Hanım Sever ile hiç görüşmediği ortaya çıktı.
RAHATSIZLIĞIN NEDENİ TESLİM OLMALARIN ARTMASI
Terör örgütünün, güvenlik güçlerinin ailelerle görüşmesinden ve evlat nöbetinden rahatsızlığının nedeni, örgütten son yılların en yüksek kaçışların yaşanıyor olması.
Jandarma ve emniyet ikna birimlerinin 12 bin aile ile görüşmesi ve Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinin katkısıyla 2016'dan bugüne kadar 874 örgüt mensubu sadece ikna yoluyla teslim oldu. Bu ikna çalışmaları ile evlat nöbetindeki 22 aile de çocuklarına kavuştu.