PKK ve HDP'den evlat nöbetine iftira

ANNE İLE DEĞİL BABA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Güvenlik güçlerince terör örgütünde bulunan Amara Viyan kod adlı Rojda Sever ve Amara Beritan kod adlı Rozerin Sever'in ailesinin de desteğini alarak teslim olmasını sağlamak için baba ile bir kez görüşme gerçekleştirdi. Baba İsmail Sever'in örgüt sempatizanı olduğunun anlaşılması üzerine bu görüşme uzatılmadı ve hemen sonlandırıldı. Ayrıca söz konusu haberin aksine güvenlik güçlerinin baba dışında anne Hanım Sever ile hiç görüşmediği ortaya çıktı.