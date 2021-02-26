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Sağlık Bakanlığı 26 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 74 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 205 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.. İşte 26 Şubat 2021 koronavirüs tablosu ve detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. İşte 26 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN TABLOSU

Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 432'ye yükseldi. Toplamda 32 milyon 939 bin 661 test yapıldı. Bugün yapılan 128 bin 387 testten, 9 bin 205 yeni vaka sayısı, 649 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 683 bin 971, bugün iyileşen 10 bin 282 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 556 bin 785'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 195 olduğu açıklandı.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN TABLO TABLOLARI

25 ŞUBAT

24 ŞUBAT

23 ŞUBAT

22 ŞUBAT

21 ŞUBAT

20 ŞUBAT

19 ŞUBAT

18 ŞUBAT

17 ŞUBAT

16 ŞUBAT


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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