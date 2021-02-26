7 ilde 12 mahalle ve 7 köy karantinaya alındı! Karadeniz alarm veriyor

HER 4 VAKADAN 1'İ KARADENİZ'DE

Sağlık Bakanı Koca'nın, "Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz" açıklamasıyla gözler, normalleşme takvimine çevrilirken, Bakanlığın kriterlerine göre; 'çok yüksek riskli' kategorisinde olan Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'nin, normalleşme adımına en uzak iller arasında yer aldığı değerlendiriliyor. Türkiye nüfusunun yüzde 9,46'sına sahip olan Karadeniz Bölgesi, vaka sayıları göz önüne alındığında yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sırada yer alıyor. Elde edilen verilere göre ayrıca Türkiye'deki yüzde 24,1 oranındaki her 4 vakadan 1'inin Karadeniz Bölgesi'nde saptandığı sonucu da ortaya çıkıyor.