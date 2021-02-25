Milli Savunma Bakanlığı teröristle mücadele harekatından fotoğraf paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ardahan'da zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen teröristle mücadele harekatından fotoğraf paylaştı.
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MSB'nin Twitter hesabından, 'Ardahan'da bulunan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen teröristle mücadele harekatından kareler' notuyla fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, askerlerin zorlu kış şartlarında görev yaptığı fotoğraflara yer verildi.