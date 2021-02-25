Milli Savunma Bakanlığı teröristle mücadele harekatından fotoğraf paylaştı

MSB'nin Twitter hesabından, 'Ardahan'da bulunan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen teröristle mücadele harekatından kareler' notuyla fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, askerlerin zorlu kış şartlarında görev yaptığı fotoğraflara yer verildi.

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