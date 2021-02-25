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Son dakika: Millet İttifakı'nda 'fezleke' krizi! Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor

Son dakika haberine göre kapsamında ’ın da aralarında olduğu ’li 9 isim hakkında fezleke hazırlanmıştı. Büyük bölümü HDP milletvekillerine ait 33 dokunulmazlık dosyasının 'ye sevk edilmesinin ardından gözler dosyaları görüşüp karara bağlamakla görevli olan 'na çevrildi. Dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis’e sunulacak oylamada, üyeleri arasında anlaşmazlık yaşanıyor. , HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sıcak bakmazken, ortağı 'den net bir çıkış geldi. İYİ Partili , 'Evet diyeceğiz' derken, İYİ Partili ise, 'Terörle iltisaklı suçlar kırmızı çizgimizdir" dedi.

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Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Son dakika: Millet İttifakı'nda 'fezleke' krizi! Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor

Büyük bölümü milletvekillerine ait 33 dokunulmazlık dosyasının 'ye sevk edilmesinin ardından 'nda farklı görüşler ortaya çıktı.

ve 'nin oluşturduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasını kabul etme noktasında verilecek karara birlikte el kaldıracak. ise, gizli ortağı hDP'yi küstürmemek, ittifakı dağıtmamak adına dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakmıyor. CHP'nin içindeki ulusalcı kesim bu tutumdan rahatsız olsa da parti içinde genel kanaat bu yönde... ise CHP'den farklı düşünüyor. Bu yönde dikkat çeken çıkışlar geliyor.

İYİ PARTİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU: EVET DİYECEĞİZ
İYİ Partili , "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla böyle milletin meclisinde bu siyasi dille, bu üslupla siyaset yapmalarını doğru bulmuyoruz. Evet diyeceğiz." dedi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR: KIRMIZI ÇİZGİMİZ
İYİ Parti Grup Başkanı , TBMM'ye iletilen fezlekelere ilişkin "Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun fezlekeler konusundaki açıklamasına işaret eden Tatlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Ağıralioğlu, partideki arkadaşlarımızın genel temayülünü dile getirmiş. Ona tezat teşkil eden bir durum yok ama genelde bu süreçlerle ilgili karar alma mekanizmamız Genel Başkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle yapacağımız toplantı sonucunda ortaya çıkar. HDP dışında da fezleke gelecek mi gelmeyecek mi, henüz bir bilgi yok. Hangi fezlekeler gelecek hiçbir bilgimiz yok. Ama terörle iltisaklı bir durum olduğunda zaten bizim buradaki duruşumuz bellidir."

İsmail Tatlıoğlu, parti olarak teröre karşı çizgilerinin belli olduğunu vurgulayarak "Sayın Ağıralioğlu'nun söylediği de bizim bu çizgimizdir." dedi.

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