İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun fezlekeler konusundaki açıklamasına işaret eden Tatlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Ağıralioğlu, partideki arkadaşlarımızın genel temayülünü dile getirmiş. Ona tezat teşkil eden bir durum yok ama genelde bu süreçlerle ilgili karar alma mekanizmamız Genel Başkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle yapacağımız toplantı sonucunda ortaya çıkar. HDP dışında da fezleke gelecek mi gelmeyecek mi, henüz bir bilgi yok. Hangi fezlekeler gelecek hiçbir bilgimiz yok. Ama terörle iltisaklı bir durum olduğunda zaten bizim buradaki duruşumuz bellidir."

İsmail Tatlıoğlu, parti olarak teröre karşı çizgilerinin belli olduğunu vurgulayarak "Sayın Ağıralioğlu'nun söylediği de bizim bu çizgimizdir." dedi.