Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriyor

Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında da "2015'te Macaristan'da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanı'mız Mehmet Nuri Ersoy'a iletmek üzere milletimiz adına teslim aldık. Dost Macaristan'a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.