21 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Makineli Tüfek PMT 7,62 TSK’ya kesintisiz atış sunacak | Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu

Makineli Tüfek PMT 7,62 TSK’ya kesintisiz atış sunacak | Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu

Başkanı İsmail Demir, platformlar için 7,62 milimetrelik ,62’nin geliştirmesinin sürdüğünü bildirdi. Hayata geçecek proje ile Makineli Tüfek PMT 7,62 TSK’ya kesintisiz atış sunacak.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
ABONE OL

Başkanı İsmail Demir, platformlar için 7,62 milimetrelik ,62'nin geliştirmesinin sürdüğünü bildirdi.

İSMAİL DEMİR: BU SİLAHLA DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK!

emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu silah sistemine ilişkin sürecin devam ettiğini belirterek, "Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

YERLİ SİLAHA YERLİ MÜHİMMAT!

firması geliştirilen PMT 7.62 Makinalı Tüfek, kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından ve 'nün hizmetine sunulacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA