İSMAİL DEMİR: BU SİLAHLA DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK!

emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu silah sistemine ilişkin sürecin devam ettiğini belirterek, "Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

YERLİ SİLAHA YERLİ MÜHİMMAT!