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Haberler Galeri MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini bildirdi. Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katıldığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20.02.2021 21:17 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 21:17
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MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Karaçi şehrinde ve Hint Okyanusu'nda 11-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Endonezya, Filipinler, Japonya, Malezya, Rusya ve Sri Lanka'nın fiili, 38 ülkenin ise gözlemci olarak katıldığı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katıldığı kaydedildi.

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MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi
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MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi
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MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi