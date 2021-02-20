MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini bildirdi. Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katıldığı kaydedildi.