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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini bildirdi. Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katıldığı kaydedildi.
Giriş Tarihi: 20.02.2021 21:17 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 21:17
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Karaçi şehrinde ve Hint Okyanusu'nda 11-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Endonezya, Filipinler, Japonya, Malezya, Rusya ve Sri Lanka'nın fiili, 38 ülkenin ise gözlemci olarak katıldığı belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katıldığı kaydedildi.