Azerbaycan milletvekili Sevil Mikayilova'nın açıklanmaları

"Ermenistan'da gerginlik yaşanıyor ve bu gerginlik yükselmeye devam ediyor. 44 günlük Zafer muharebesinde Ermenistan'ın yenilmesi siyasi durumun daha da gerginleşmesine yol açtı.

Eğer siyasi olarak daha derinlere bakarsak Paşinyan 2018 yılında seçildikten sonra siyasi durumu bilerek gerginleştirdi. Azerbaycan ile olan ilişkileri ve bölgedeki politikaları bilerek gerginleştirdi.

Muhalif rakiplerini hapsettirdi onlara karşı her türlü tedbiri alıp baskı alt��nda tuttu. Tabi ki bunlar Ermenistan'ın siyasi hayatında büyük tepkiler çekti.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonrada karşılaştığı problemler göz nündeydi. Paşinyan orduyu savaş çağırsa da ordunun savaşa hazır olmadığı ortaya çıktı.

Tüm bu yenilgilerden sonra Paşinyan bakanları görevden aldı ancak vaziyet bu duruma geldi. Paşinyan'nın son sözleri Rusya'nın İskender füzelerinin işlemediğini söylemesi ordunun tepkisini çekti ve durumum fitilini ateşledi."

"ERMENİSTAN ÇÖKMÜŞ DURUMDADIR"

Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan da A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar:

Ermenistan şu an çökmüş durumdadır. Şimdi NATO AB ve ABD'nin başını çektiği ve Paşinyan'ı desteklediği ilk 3 ortaya çıkacağına şahit olacağız. Bu benim kişisel düşüncem. Rusya'nın bölgede daha fazla etkileşim sahibi olmasının taraftarı olan bir güçten bahsediyoruz. Bölgede Rusya'nın daha fazla etkiye sahip olmasını isteyen güçler Rusya'nın içerisinde de Azerbaycan ve Türkiye ile sıkı iş birliğinde olmak taraftarı olan bölgedeki güçlerle beraber ekonomi kalkınma dahil bir çok projeyi beraber harekete geçirme taraftarı olan görüş mevcuttur. Ama aynı zamanda emperyalist kafadan hala kurtulamayan ve Ermenistan'ı da bunun için maşa olarak kullanmaktan memnuniyet duyan bir güç de mevcuttur.