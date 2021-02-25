Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! Muş'ta da hissedildi! 25 Şubat AFAD son depremler

Bingöl'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.48'de yerin 6.96 kilometre altında gerçekleşen deprem, Muş başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

Kandilli Rasathanesi ise şiddetini 4.2 olarak duyurduğu depremin merkez üssünü Muş'un Varto ilçesi olarak açıkladı.

SON DEPREMLER (25 ŞUBAT 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.25 12:48:21 39.3042 41.1503 2.5 -.- 4.1 4.2 ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel

2021.02.25 11:57:27 39.1307 27.5632 0.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2021.02.25 11:46:16 37.2545 28.2062 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2021.02.25 10:45:53 36.7077 27.9410 28.2 -.- 1.4 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.02.25 10:42:35 37.8223 26.9287 8.6 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.25 10:36:15 41.2767 33.6143 22.4 -.- 1.6 -.- OMCULAR-(KASTAMONU) İlksel

2021.02.25 10:17:39 39.5998 26.4650 5.1 -.- 2.0 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.02.25 10:15:38 36.6445 28.8952 23.5 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.25 10:04:33 39.1155 40.4392 1.1 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel

2021.02.25 09:42:01 36.5058 28.5662 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.25 09:37:19 36.4923 28.5435 17.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.25 09:17:12 40.0533 28.9198 7.5 -.- 2.2 -.- ERENLER-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.02.25 08:14:06 40.0628 28.9298 7.1 -.- 2.8 -.- ERENLER-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.02.25 06:33:36 40.0110 39.7777 9.2 -.- 2.2 -.- SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2021.02.25 04:45:54 38.7493 42.8468 8.0 -.- 2.3 -.- ERIKBAGI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2021.02.25 03:41:23 37.3207 28.8730 5.0 -.- 3.3 3.3 KAYABASI-KALE (DENIZLI) İlksel

2021.02.25 03:39:36 39.1237 32.7005 8.1 -.- 2.1 -.- BURUNAGIL-KULU (KONYA) İlksel

2021.02.25 02:26:18 40.1018 24.4538 5.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.02.25 02:21:35 37.9042 27.3897 20.7 -.- 1.4 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.02.25 02:11:53 36.8142 26.3825 22.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.25 00:29:54 38.1923 38.6932 16.8 -.- 1.6 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.25 00:05:01 37.9345 27.1338 7.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel