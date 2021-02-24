HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik için hesap vakti





DURUŞMA KAPALI GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması, Ankara 8'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Tuma Çelik ile mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, duruşmanın kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul edilerek, salona taraflar ve avukatları dışında, basın mensupları ve izleyicilerin alınmayacağını bildirdi. Duruşmada D.K.'nın şikayetini tekrarladığı ve olayı tekrar anlattığı, Tuma Çelik'in ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Beyanların ardından mağdur avukatları Çelik'in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mart'a erteledi.