FETÖ'nün emniyet imamı Kozanlı Ömer'in avukatına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

Orhan Karakuş hakkında gözaltı kararı verildikten yaklaşık 2 yıl sonra 5 Haziran 2020'de Ankara'da yakalandı. Firari 'Kozanlı Ömer' kod adlı Osman Hilmi Özdil'in 2017'ye kadar avukatlığını yapan Karakuş'un, 2014'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatırdığı, bankanın TMSF'ye geçmesiyle hesabındaki 3 milyon 769 bin 810 lirayı çektiği tespit edildi. 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlenen Karakuş hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.