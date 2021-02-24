Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! İnsan Hakları eylem planı ve ekonomik reform paketi için tarih verdi

"KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

Bu CHP'lilerden bu tür şeyleri dinlediniz mi? Bunların kitabında hizmet var mı? Biz bu millete hizmetkâr olmaya geldik, efendi olmaya değil. Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya Kanalistanbul projemizin etüd kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanalistanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanalistanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Buna da alışacaklar. Çamlıca tepelerinde Büyük Çamlıca Camii'nin çevresinde görüntü kirliliği vardı. O antenler. Hepsini kaldırdık. Çünkü biz çevreciyiz. Çevreciliğimizin alameti farikası olarak onları kaldırdık. Televizyon ve radyo kulesini de hizmete açarak bir başka görüntüyü oraya verdik. Onu da Binali Bey'le birlikte çalıştığımız zaman. Hakikaten farklı bir mimari var. Bu mimari ile o eseri de İstanbulumuza kazandırdık.

O antenlerin hepsinin vericileri orada. Artık çevre adına hamdolsun bu güzel adımı attık. İnşallah önümüzdeki dönemde nice güzel hizmetleri aşkla kazandırmaya devam edeceğiz.

TÜRK MİLLETİNİN KADERİ İLE PARTİMİZİN KADERİ ADETA İÇ İÇE GEÇMİŞTİR

Türk milletinin kaderi ile partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir. Biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz, dertli. Ülkemize saldıranların birinci hedefi hep AK Parti. Ve onun temsilcisi olan şahsımız ile tüm kadrolarımızdır. Hep dediğimiz gibi AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler, farkımız bu. Gündem belirleme konusunda en büyük görev de İstanbul il teşkilatımıza düşüyor. Ülkemizin siyasetinden ekonomisine, sporundan sanatına kadar her önemli gelişme bu şehirde yaşanır. İstanbul'un gündemine iyi hakim olursak Türkiye'nin nabzını tutmuş oluruz.

Milletimize verdiğimiz hiç bir sözü kulak arkası etmedik. Ne dediysek yaptık. Şimdi hep birlikte bir söz vereceğiz: bu aziz şehri 1994 yılında teslim aldığımızda nasıl kısa sürede sorunlarını çözüme kavuşturduysak, inşallah bir sonraki seçimde de aynısını yapmaya hazır mıyız? Çöp dağlarını nasıl temizlediysek, hava kirliliğini nasıl ortadan kaldırdıysak...

CHP DEYİNCE AKLA ÇÖP, ÇUKUR VE ÇAMUR GELİR

Ümraniyeliler nerede? Ümraniye çöplüğü hadisesini biz unutmuyoruz. CHP o Ümraniye çöplüğünde bizim vatandaşlarımızın ölümüne neden olmadı mı? O çöplük patladı ve orada 40'a yakın vatandaşımız maalesef öldü. Biz geldik o çöplüğü kaldırdık, spor tesisleri yaptık. Farkımız bu. Kim çevreci? Biz çevreciyiz. CHP deyince akla çöp, çukur, çamur gelir."

İSTANBUL İÇİN 2023'TE SANDIKTA HESAPLAŞACAĞIZ

İşte İzmir'de son yağmurlarda ne oldu? Hatta bir hanımefendi ne dedi Bay Kemal'e? 35 yıldır İzmir'i siz yönetiyorsunuz, 35 yıldır her yağmurda, karda kışta maalesef dükkanlarımız bu hale geliyor. O da kuzu kuzu dinliyor. Bu iş öyle lafla olmuyor. İşte İzmir'deydik geçen hafta, kongreyi yaptık. Bu defa İzmirlileri çok farklı gördüm. Hesabı soracak, öyle anladım. Bu şehri yeniden çöp dağlarına, İstanbul'u kastediyorum, kokuya, yokluğa, ihmale maruz bırakanlarla sandıkta 2023'de hesaplaşacağız.

Batı için Türk, yani İslam, doğu için de Türk, yani kızıl elma olan İstanbul'un bu kutlu kimliği elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz. İstanbul'da hayatı zehir etmeyenleri çalışanları sandıkta sigaya çekeceğiz. Bu uğurda şeytanla işbirliğine girenleri sandıkta ifşa edeceğiz. Bunlar teröristlerle işbirliği halinde değil mi? Biz bunlara Tendürek'i, Cudi'yi, Gabar'ı mezar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte çok çalışacağız. Kadın kollarımız kapı kapı dolaşacağız. Unutmayın kale içeriden feth edilir. Kaleyi içeriden inşallah hanım kardeşlerim fethedecekler. Gençler siz de gönülleri feth edeceksiniz. Gençlerimize çok güveniyorum. Bizim gençlerimiz tinerci gençlik değil, eli bıçaklı silahlı gençler değil. Bizim gençlerimiz bilgisayarı, kitabıyla okuyan, düşünen ve buna inanan bir gençlik.

Gençler kendimizi parti binalarına, ofislere, lobilere, çok konuşulan az iş yapılan mekanlara hapsetmeyeceğiz. Sokaklarda, çarşıda, pazarda, fabrikada, evde, işyerinde olacağız. Hanımlara, gençlere, çalışanlara, emeklilere ulaşacağız. İnsanımızı sevincinde de hüznünde de yanında olacağız. Derdine derman olabildiğimize derman, olamadığımıza dert ortağı olacağız. Gönlüne dokunmadığımız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız.

Şimdi ben burada teşkilatıma ve ekranı başında bizi izleyen kardeşlerime sesleniyorum. Sizden bir şey rica ediyorum, makam mevki bunların hepsi gelip geçici. Ne olur tevazu ehli olalım, mütevazi olalım, kimseye gurur, kibir satmayalım. Tevazu ile insanlara yaklaşalım. Kim darda kalmış onlara biz ulaşacağız. Onlara yardım elimzii uzatacağız. Önümüzde Ramazan var. Ramazan'ı çok çok iyi değerlendirmemiz lazım.

Mübarek Ramazan-ı Şerif'in feyzinden hep birlikte istifade edeceğiz. Her günü seçim günüymüş gibi çalışacağız. Seçim günü sandıklara sahip çıkacağız. 2019 seçimlerinde sandıklarda, birleştirme tutanaklarında çekilen, çekilmeye çalışan numaraları unutmadık. Tecrübeli kadrolarımız yanında kadın ve gençlik kollarımızın sandıklara sahip çıkacak ilave organizasyonlar yapmasını istiyorum. Güçlü yönetimle inşallah İstanbul inşallah bu hazırlık sürecini başarıyla yürütecek.

Şimdi hanımlara sesleniyorum, sizin sahip çıktığı sandıkta Allah'ın izniyle hiçbir yanlışın olmayacağına inanıyorum. Bugünden itibaren seçim tarihine kadar boşa geçirecek tek bir günümüz yoktur. İnsan için ancak çalıştığı kadar vardır emri ilahisini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Tüm bunları yaptıktan sonra gerisini Rabbimizin takdirine bırakacağız.

Kur'anı Kerim'de bize defalarca 'Hiç akletmez misiniz?' sorusu yöneltilir, bir başka yerde 'hiç düşünmez misiniz?' denir. Samimi bir muhasebe yapılması gerekiyor. Nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu, nereye gittiğini bilmezsek esen rüzgarların önünde hazan yaprakları gibi savrulup gideriz. Bu muhasebeyi yaptığımda ilk çıkardığım ders Allah'ın rızasını ve milletin desteğini gözetmeyen hiçbir işin hayırla neticelenmeyeceğidir. Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz. Bu temel hakikatleri kabul etmeden siyaset yapmaya kalkanın sonu hüsran olur. Bu ilkeleri kendine rehber edinmeden yola çıkanın akıbeti felaket olur."