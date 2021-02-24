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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Yeter artık! Daha ne kadar alçalacaksınız?

bölgesinde terör örgütü 'nın katlettiği 13 siville ilgili açıklama yapan Grup Başkanvekili , vatandaşlarımızı kimin öldürdüğünün önemli olmadığını söylemişti. Hadsiz açıklamaya bir bir tepki de İletişim Başkanı 'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? 'Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok' ne demek? Yeter artık!'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Yeter artık! Daha ne kadar alçalacaksınız?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden, ''PKK'ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? "Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok" ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulundu.

TEPKİ TOPLAYAN AÇIKLAMA
Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 12'si Türk 13 kişiye ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşları kimin öldürdüğünün önemli olmadığını ifade etmişti.

Özel, "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği" demişti. Açıklamalar büyük tepki toplamıştı.

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CHPli Özgür Özel ortağı HDP gibi konuşuyor Garada esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL ORTAĞI HDP GİBİ KONUŞUYOR "GARA'DA ESAS MESELE VATANDAŞLARI KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ DEĞİL"

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