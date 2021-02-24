24 Şubat 2021, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü. Blaszczak, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.02.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu, iki ülkenin NATO faaliyetlerine katkılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede ayrıca, Blaszczak, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.

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