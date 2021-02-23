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Son dakika: MİT’ten nefes kesen operasyon! Terör örgütü PKK’nın kritik ismi böyle öldürüldü

Son dakika haberine göre Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere ’den patlayıcı aktarmaya çalıştığı MİT tarafından tespit edilerek vurulan ‘Demhat Sperti’ kod adlı 'ın, 'ın , ve ilçeleri ile bazı illerde terör örgütünce çıkarılan yangınların talimatını veren terörist olduğu belirtildi. Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi ile PKK'nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vuruldu. Operasyona ait anlar ile saniye saniye kaydedildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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'ın , ve ilçeleri ile bazı illerde geçen yıl terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınların talimatını veren "Demhat Sperti" kod adlı terörist , (MİT) tarafından geçen yıl 20 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde 9'u ormanlık, 6'sı kırsal alanda olmak üzere 15 ayrı noktada meydana gelen, rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan, yerleşim birimlerinde de etkili olan ve PKK'ya bağlı "ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangınların ardından geniş çaplı soruşturmalar yürütüldü.

Ülke içinde ve sınır ötesinde çalışmalarını yoğunlaştıran MİT, Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren teröristin "Demhat Sperti" kod adlı Mesut Taşkın olduğunu belirledi.

Terör örgütünce çukur operasyonları sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırılarda kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını sağlayan Taşkın, Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere 'den patlayıcı aktarmaya çalışırken MİT tarafından tespit edildi. Geçen yıl 20 Ekim'de terör örgütünce oluşturulan toprak tahkimatta, yanındaki teröristle patlayıcı aktarımı sırasında ile görüntülenen terörist, etkisiz hale getirildi. Taşkın'ın yanında örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi.

PKK'NIN YURT İÇİNE YÖNELİK PATLAYICI VE KADRO AKTARIMINA DARBE
2015 yılından beri Suriye'de bulunan Taşkın, önce örgüt yöneticilerinden "" kod adlı 'e daha sonra da 'a bağlı olarak Türkiye-Suriye ve -Suriye arasında gerçekleştirilen patlayıcı aktarımlarının sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

Taşkın, 2015 yılında 'de 3 polisin şehit edildiği, 2016 yılında ise Cizre'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen ve 12 polis memurunun şehit olduğu, 75'i polis olmak üzere 78 kişinin yaralandığı eylemleri planladı ve bu saldırıda kullanılan patlayıcıları Türkiye'ye aktardı.

Silopi'de Gümrük Müdürlüğüne ait servis aracına yönelik 15 Ağustos 2016'daki bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan emniyet binasına yönelik bombalı eylemde kullanılan patlayıcının da aynı terörist tarafından Türkiye'ye getirildiği belirlendi.

Sınır bölgesini iyi tanıması ve bölgedeki teröristler üzerindeki etkisi nedeniyle Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi, PKK'nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vurdu.

BİNLERCE HEKTAR ALAN YANDI
Hatay'da 300-400 bin hektar alanın yandığı geçen yıl 9 Ekim'de başlayan yangınlar 11 Ekim 2020'de kontrol altına alınmıştı.

Yangında 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı yanmış, 70 vatandaş yangından etkilenmişti. Ormanlık alandaki yangında çok sayıda hayvan telef olmuştu.

İhbarlar ve bazı görgü tanıklarının ifadeleri sonucu yangında sabotaj ve kasıt ihtimalini değerlendiren adli ve idari birimler, bölgede çalışma başlatarak bazı kişileri gözaltına almıştı.

Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarının yangınların "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etmesi ve daha önce çıkan bazı yangınları da bu örgütün üstlenmesi üzerine istihbarat birimleri harekete geçmiş, terör örgütü PKK'nın Amanos Dağları'ndaki örgütlenmesine yönelik operasyonlara hız verilmişti.

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