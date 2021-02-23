Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberleri... Yüz yüze eğitim hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarihleri duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Eğitimde Bu Hafta
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yüze yüze eğitim açıklaması...
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.
Eğitimde Bu Hafta
15-21 Şubat 2021