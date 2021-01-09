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Son dakika: MİT'ten nefes kesen operasyon! Ankara'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika haberine göre; Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında 'nin bölgesinde örgüt saflarında sivillere yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen ve 'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: MİT'ten nefes kesen operasyon! Ankara'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

(MİT) Bölge Başkanlığı ve ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'da sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren ekipler, 'nin bölgesinde terör örgütü DEAŞ saflarında sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.E.H ve M.H'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin, ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nın yanında bulunan metruk binada kaldığını belirleyen ekipler, söz konusu adresi izlemeye başladı. Takip edildiklerini fark eden şüpheliler, yer değiştirip aynı ilçede bulunan 'nde bir konteynerde kalmaya başladı. İzlerini kaybettirdiklerini düşünen zanlıların, bir süre sonra Suriye'deki çatışma bölgesinden örgüt mensuplarıyla irtibata geçtikleri belirlendi.

Başsavcılığının talimatı, MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler M.E.H ve M.H. saklandıkları konteynerde gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı belirlenen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği ve örgütün 'deki hücre yapılanmalarına yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

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