Son dakika: MSB duyurdu! TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerini yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z4HVxWAROE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2021