Son dakika: MSB duyurdu! TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" şeklinde açıklama yaptı.
GÜNDEM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerini yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z4HVxWAROE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2021