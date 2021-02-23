Türkiye "yapılamaz" denilen anti-balistik füze için harekete geçti

TRT Haber'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde Ankara'nın attığı bu adımın neden kritik olduğunu anlayabilmek için balistik füzelerin nasıl çalıştığına dair en azından temel bir çerçeve çizilmesi gerekiyor… Balistik füzeler temel olarak harp başlığı, füze kontrol birimi, yakıt tankı, kanatçıklar, motor ve güdüm elektroniğinden oluşan bir füze sistemi olarak kabul ediliyor. Seyir füzesi veya diğer hassas güdümlü mühimmatların aksine balistik füzeler parabol bir yörünge izliyor.

Fırlatılışlarından itibaren irtifa almaya başlayan balistik füzeler, atmosferi aşıp uzaya çıkıyor, akabinde parabol yörünge gereği tekrar atmosfere giriş yapıyor ve yer çekiminin de etkisi ile çok yüksek hızlarda hedefe ilerliyor.Fırlatma esnasında oldukça büyük bir yapıda olan balistik füzelerden geriye, atmosfere girdiği esnada çoğunlukla harp başlığı ve bazı elektronik alt sistemler kalıyor. Füzenin menzili ne kadar yüksek olursa çıkacağı irtifa ve dolayısıyla hızı da o kadar yüksek bir seviyeye ulaşıyor.