Son dakika: MİT'ten müthiş operasyon! PKK'ya ağır darbe
Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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Alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarını gizli toplantı yapacaklarını tespit ederek yakın takibe aldı.
MİT tarafından bugün Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.