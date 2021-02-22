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Son dakika: MİT'ten müthiş operasyon! PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu 'ın bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Son dakika: MİT'ten müthiş operasyon! PKK'ya ağır darbe

Alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarını gizli toplantı yapacaklarını tespit ederek yakın takibe aldı.

MİT tarafından bugün Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

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