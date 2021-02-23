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Son dakika: İstanbul'da korkulan eşik aşıldı! Artık yol gitmiyor

Son dakika haberine göre İstanbulluları çıldırtan trafik yoğunluğu, her geçen gün iyice katlanılmaz hale geldi. Zirve saatlerde görmeye alışık olduğumuz trafik, artık tüm güne yayılıyor. Normalde sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerinde tıkanan ana arterlerdeki yoğunluk, artık sabahın ilk ışıklarından akşam 21.00'den sonrasına da sarkabiliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Son dakika: İstanbul'da korkulan eşik aşıldı! Artık yol gitmiyor

'da yeni yılın ilk günlerinden itibaren artmaya başlayan trafik yoğunluğu her geçen gün daha da katlanılamaz duruma geliyor. Ana arterlerde, zirve saatlerde görmeye alışkın olduğumuz yoğun trafik, son 2 haftadır tüm güne yayılırken, uzmanlar bu durumu 'zirve saat sapması' olarak yorumluyor.

Günlerdir yapılan tüm uyarıların sonuçsuz kaldığını bizzat deneyimlerken, araç hızları zirve saatlerde E-5, , geçişleri ve bağlantı yollarında 10 km/saat hız seviyesine gerilemiş vaziyette. Milliyet'in haberine göre normalde sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerinde tıkanan ana arterlerdeki yoğunluk, artık sabahın ilk ışıklarından akşam 21.00'den sonrasına da sarkabiliyor.

'KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ'
Ulaşım Bölümü Müdürü Prof. Dr. , İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunda Kovid-19 öncesi döneme göre 30'luk artış tespit ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Benzer durum 2005 yılında da ortaya çıkmıştı. O dönem köprülerdeki nakit geçişlerden, şişe ağzı dediğimiz şeritlerin düzenlemesine kadar birçok yenilik hayata geçirildi. 2005 İstanbul ulaşımı için kırılma yılıydı. O toplantılardan sonra toplu ulaşımda büyük yatırım ve atılımlar gerçekleştirilmeye başlandı. Bu nedenle hem belediye başkanları, hem hükümet ortak planlama yapmalı.

Sürücü davranışları bu şekilde devam ettiği sürece trafik çilesi bitmez. Olur olmadık her yerde duraklama yapan veya yolcu indirip, bindiren sürücüler de trafiğin artmasına neden oluyorlar. Bunlar için EDS'lerin artırılması gerekiyor. Son bir haftadır katlanılamaz dediğimiz tablo ortaya çıkmış durumda. Zirve saatlerde ana arterlerdeki hız 10km/saat seviyesine düşmüş vaziyette. Korktuğumuz başımıza geldi. Toplu ulaşım yarı yarıya düşerken, trafik 1.5 kat artmış durumda" şeklinde konuştu.

YOĞUNLUK YÜZDE 72
İstanbul'da dün özellikle saat 21.00'de başlayan sokak kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu oluştu. 'nda girişindeki birikme 'ndan 'a kadar, 'da D-100 Karayolu'nda bölgesinde başlayan yoğunluk 'a kadar uzandı. Kentte saat 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

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