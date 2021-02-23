AB Türk İHA'larını kıskandı harekete geçti

AB HAREKETE GEÇTİ FON ARTIRILDI

AB Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için hazırladığı 'Sivil Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı' başlılık çalışmasını yayımladı.

Buna göre, AB savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak. Söz konusu alanlarda yatırımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için araştırma programları arasında uyum ve eşgüdüm sağlanacak.