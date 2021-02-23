AB Türk İHA'larını kıskandı harekete geçti
Dünya Azerbaycan-Ermenistan savaşında Türkiye'nin İHA'larını hayranlıkla izledi. Türk İHA'larının becerileri ABD, Almanya ve İngiltere'nin övgülerini alırken, AB'yi de harekete geçirdi. Türk İHA'larını kıskanan AB, daha fazla fon ayırarak İHA'lar için atılım başlattı.
Libya, Suriye ve Karabağ'da tarih yazan Türk İHA'ları Avrupa ülkelerine ilham kaynağı oluyor. Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin dikkatini çeken Türk İHA'ları AB'yi harekete geçirdi.
ALMANYA: "TÜRKİYE SÜPER GÜÇ OLDU"
Almanya'nın etkili yayın organlarından sol görüşlü Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" başlığını atarak bu durumun batının "ambargoları sayesinde" gerçekleştiğini vurguladı.
Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş drone'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedariğe hazır değildi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar drone'ları artık uluslar arası sektörün en gelişmiş ürünleri oldular. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.
İNGİLTERE'DEN BÜYÜK ÖVGÜ
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin yeni nesil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) sahada büyük etki yarattığını söyleyerek, Türk Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) üstünlüğünü örnek gösterdi.
Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA'larının İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneği olduğunu itiraf etti.
İngiltere'nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığına atıfta bulunan Wallace, Türk insansız hava araçlarının "düşmana gerçek zorluklar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.
ABD'NİN AKLI TÜRK İHA'LARI
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarı dünya gündeminden düşmüyor.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, bugün "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a etkisini genişletmeye çalışan Türkiye'nin bu amaç için silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullandığı ifade edilen haberde, SİHA'ların Türkiye'de teknolojik inovasyon ve kendi kendine yetmenin sembolü olduğu bildirildi.
TÜRK SİHA'LARI ÇİN VE İSRAİL'LE YARIŞIYOR
Türkiye'de SİHA endüstrisinin, bu konuda uzun yıllardır çalışan Çin ve İsrail'le kısa sürede rekabeti sağladığı ifade edildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin SİHA'larının Suriye'de, Libya'daki iç savaşta ve Dağlık Karabağ'da büyük rol oynadığını ifade etti.
AB HAREKETE GEÇTİ FON ARTIRILDI
AB Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için hazırladığı 'Sivil Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı' başlılık çalışmasını yayımladı.
Buna göre, AB savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak. Söz konusu alanlarda yatırımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için araştırma programları arasında uyum ve eşgüdüm sağlanacak.
Ekonomik ve teknolojik fayda sağlayacak savunma ve uzay alanındaki çalışmalar AB fonları ile desteklenecek. Sivil endüstri araştırmalarının savunma projelerine katkı sağlaması hedeflenecek.
Kritik teknolojilerin sistemli gelişimi için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek gereksinimler belirlenecek. AB stratejik ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azaltmak, sınır ötesi iş birliğini teşvik etmek, standardizasyon sağlamak ve yeni değer zincirleri ortaya koymak üzere ana projeler başlatılacak.
Avrupa'nın sivil ve askeri açıdan insansız hava aracı yeteneklerini geliştirmek için gerekenler belirlenecek. Bu çerçevede, AB insansız hava aracı teknolojileri projesi yürürlüğe konacak.
İnsansız hava aracı alanındaki araştırmalar ve iş birliktelikleri AB fonları ile desteklenecek. Avrupa'daki sanayi ve savunma şirketleri arasında insansız hava aracı kapasitesini güçlendirecek iş birliktelikleri kurulacak.
Ayrıca, uydular kullanılarak yüksek hızda bağlantı sağlayacak AB uzay tabanlı küresel güvenli iletişim sistemi projesinin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca AB uzay trafik yönetim sistemi projesi ile de uydular ve yörüngedeki atıklara ilişkin kurallar geliştirileceği belirtiliyor.