Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

"KUŞAKLARI X, Y, Z KATEGORİSİYLE ELE ALMIYORUZ

Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 Ocak 2021'den itibaren yeşeren muzır olayların, Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları, geniş çaplı istismar kampanyalarını yeniden ve tüm çıplaklığıyla deşifre ettiğini ifade eden Bahçeli, "Gençlik; gelecek ümidi, gelecek iradesi, geleceğin gerçeğidir." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Genç fikirler demek, gerçek fikirler demektir." sözüyle bu görüşü doğruladığını hatırlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde analiz etmiyoruz. Çünkü bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da bir sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz. Milleti bir görüyor, adına Türk milleti diyoruz. Gençliği bir değerlendiriyor, müstesna unvanına Türk gençliği diyoruz. Yaratılan her insan bizim için hürmete layıktır. Ve hepsi Cenabı Allah'ın eşsiz bir emanetidir. Geleceğimizden tasarruf yapamayacağımıza göre, gençlikten taviz vermemiz, onlara kulak tıkamamız, onları hayatın kaotik şartlarında sahipsiz bırakmamız kuşku yok ki söz konusu olamayacaktır. Düşüncesi, siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun, evvel emirde söylemek isterim ki Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, muazzam hazinemizdir."

Bahçeli, büyük düşünür Farabi'nin, bilmenin, bir usta edasıyla hayata şekil vermek olduğuna vurgu yaptığını, merhum Nurettin Topçu'nun, "Var Olmak" isimli eserinde de "Bilen kendi varlığından yukarılara tırmanan insandır." dediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bizim ne kadar tırmanacağımız başka bir tartışma konusuysa da, biz Türk gençliğinin ruh kökünü, asaletle yoğurulan hamurunu, yüreğinde kopan fırtınalı sahilleri kendimizi bildiğimiz kadar iyi biliyor ve içselleştiriyoruz. Hiç ayırt etmeksizin, hiçbir fark gözetmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum. Onlar bizim her şeyimizdir ne oy kaygısına ne siyasi tartışmalara ne de basit çıkar hesaplarına hapsedilemeyecek mümtaz değerlerimizdir. Gençlik hür istikbalimizin mimarı, mihmandarı, mirasçısı, mihrabıdır. Merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi, 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir.' şuurunda bir gençliktir Türk gençliği. 'Kim var?' diye sorulduğunda, sağına/soluna bakmadan, fert fert 'Ben varım.' diyebilen haykırışın ta kendisidir Türk gençliği. Gözümüze nasıl bakıyorsak onlara da öyle bakmalıyız."