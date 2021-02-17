İstanbul kar yağışı son dakika | Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit

İstanbul'da kar ne kadar sürecek | İstanbul'da 14 Şubat'tan itibaren aralıksız yağan kar yağışı haftanın 3'üncü günüde de devam ediyor. Etkili olan kar yağışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğuna yol açtı. İBB'nin günlerdir yapılan uyarılara rağmen yeterli hazırlığı yapamadığı görüldü. Kar mücadele ekiplerinin görülmediği yollarda vatandaşların araçları kilometrelerce trafik oluşturdu. Sosyal medyada birçok kullanıcı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gerekli hazırlıkları yapamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.