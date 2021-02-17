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0){for(t=0;t
17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul kar yağışı son dakika | Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit İstanbul kar yağışı son dakika | Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik kilit İstanbul'da kar ne kadar sürecek | İstanbul'da 14 Şubat'tan itibaren aralıksız yağan kar yağışı haftanın 3'üncü günüde de devam ediyor. Etkili olan kar yağışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğuna yol açtı. İBB'nin günlerdir yapılan uyarılara rağmen yeterli hazırlığı yapamadığı görüldü. Kar mücadele ekiplerinin görülmediği yollarda vatandaşların araçları kilometrelerce trafik oluşturdu. Sosyal medyada birçok kullanıcı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gerekli hazırlıkları yapamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Giriş Tarihi: 17.02.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 09:48
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade' den başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıp yoğun trafik oluşturdu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çift yönlü trafik oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik yoğunluğu saat 08.40 itibariyle yüzde 62'yi gördü.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAZI BÖLGELERDE ETKİLİ OLUYOR
Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.
Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.
Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.