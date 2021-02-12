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Son dakika: Kar ve yağmur etkisi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı

Son dakika haberine göre 'da beklenen kar yağışı başlarken trafik yoğunluğu da yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 70'e çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Son dakika: Kar ve yağmur etkisi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Kar yağışı ve yağmurun etkisiyle birlikte trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

Sabah saatlerinde Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Son dakika: İstanbulda beklenen kar yağışı başladı! İşte son durum SON DAKİKA: İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI! İŞTE SON DURUM

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