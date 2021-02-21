Trafik derdi kalmayacak! Dev projenin yüzde 60'ı tamamlandı

Trabzon merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun şehir geçişindeki trafik yükünü rahatlatacak Kanuni Bulvarı Projesi'nin yüzde 60'lık bölümü tamamlandı. Şehir merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişine alternatif olarak inşası devam eden, bittiğinde anayol üzerinde 22 köprülü kavşağın bulunacağı 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın 14,5 kilometrelik bölümü ulaşıma açıldı. Proje kapsamında bu yıl 2,2 kilometrelik bölünmüş yolun daha hizmete açılması, ayrıca Çukurçayır-1 Tüneli'nin tamamlanması ve sanat yapıları imalatlarına devam edilmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 21.02.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 16:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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