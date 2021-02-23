'NE CHP'Yİ NE DE İYİ PARTİ'Yİ BURADA İSTEMİYORUZ'

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini sonuna kadar hissettiklerini belirten Begdaş, "Kaç yıldır HDP'nin önünde evlatlarımızı istiyoruz. Biz ilk günden beri herkesten destek bekledik. Ne yazık ki bize destek veren birkaç partinin dışında kimse olmadı. Ne Kılıçdaroğlu ne de İYİ Parti ve diğerleri gelmedi. Sanki biz suçlu, HDP haklıymış gibi. Bize sahip çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ömer Çelik ve diğerleri oldu. Hepsine teşekkür ederiz.