23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye vatandaşını yalnız bırakmıyor! Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi

Türkiye vatandaşını yalnız bırakmıyor! Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi

Tanzanya'da Koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçaktan alınan 3 kişi, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Türkiye vatandaşını yalnız bırakmıyor! Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk İstanbul'a getirildi

Tanzanya'da Koronavirüse yakalanan Halil A., Eyyüp K. ve Oğuzhan A. isimli 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

3 Türk vatandaşı hastayı getirmek için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Tanzanya'dan aldığı hastaları gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Uçaktan alınan 3 kişi, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.






Son dakika: ABDde yaşayan Prof. Dr. İlhan Başgöz ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi SON DAKİKA: ABD'DE YAŞAYAN PROF. DR. İLHAN BAŞGÖZ AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA