BİP dünya markası olacak! BİP'i global bir isim yapacağız

3. DÜNYA ÜLKESİ DEĞİLİZ

2020 finansal sonuçlarını değerlendirmek için basın toplantısı düzenleyen Erkan, kullanıcılardan zorunlu güncellemeyle izin ve yetki talep eden WhatsApp'a tepki göstererek, "Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi değil. Birey olarak ben bir başkasının benim üzerimden bedel ödemeden para kazanmasına müsaade etmeyeceğim, Turkcell için de müsaade etmeyeceğim, ülkem için de buna müsaade etmemem lazım" dedi. Erkan, gelecekte BiP'in de yetki ve izin isteyip istemeyeceğine ilişkin olarak şunları söyledi: "WhatsApp, istediği paylaşımla ilgili yetkileri opsiyonel hale getirmiyor. Tabii biz de müşterilerimizden veri paylaşımı istiyoruz ama 'Bu veriyi paylaşmazsan bu uygulamayı kullanamazsın' demiyoruz. Paylaşımı istemezse, kontrol müşteride."