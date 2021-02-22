Yunanistan'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! ABD ile tatbikat ve sınıra radar sistemi
Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı provokatif hamlelerine devam eden Yunanistan, ABD ile ortak tatbikat yapacak. Bununla da kalmayan Yunanistan, sınıra 15 km menzilli radarlar gönderiyor. Maliyeti 15 milyon euro’yu bulan kamera ve radarların finansmanı, Avrupa Birliği tarafından karşılandı.
Doğu Akdeniz'de aradığı siyasi desteği bulamayıp çaresiz kalan Yunanistan, bir yandan Türkiye ile ortak NATO tatbikatına katılırken diğer yandan müttefiki ABD ile ortak tatbikata girişiyor.
İtalya açıklarında yarın başlayacak NATO tatbikatı Dynamic Manta-2021'de Türkiye, Yunanistan, ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor. Türk ordusu gövde gösterisine bir fırkateyn, bir denizaltıyla katılıyor. Yunanistan ise ABD ile düzenleyeceği ortak tatbikatla gövde gösterisine soyunuyor...
Batı Trakya'da Yunanistan ile ABD arasında ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Yarın gece Dedeağaç'a gelecek olan ABD ordusuna ait 145 helikopter ile yüzlerce askeri araç, "Defender Europe 2021" adlı tatbikatta kullanılacak.
Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da ikinci kez ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. Defender Europe 2021" adı verilen tatbikatın Apache saldırı helikopterleri de dahil olmak üzere toplam 150'den fazla Amerikan helikopteri, Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde çeşitli tatbikatlara katılmak üzere Dedeağaç'a geleceği duyuruldu.
Yarın gece Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan Amerikan ordusuna ait askeri helikopterler, İskeçe Kayalar atış tatbikat alanında Yunanistan'a ait aynı tip helikopterlerle birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği ifade edildi.
BİN 800'DEN FAZLA ASKERİ ARAÇ
Batı Trakya medyası, ABD'ye ait Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan askeri araçlara ilişkin paylaştığı detayda şu ifadelere yer verdi: "110 adet Black Hawks helikopterleri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopteri ve ilk kez 1800'den fazla askeri araç bölgeye geliyor" denildi.
Öte yandan, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kentte, iki ülkenin anlaşması kapsamında ABD'ye deniz üssü tahsis edilmişti.
15 KM MENZİLLİ RADAR
Doğu Akdeniz'de jeopolitik fay hatlarının kırılmasıyla çaresiz kalan Yunanistan'dan yeni hamle. Atina, Türkiye'yi gerçek zamanlı izleyebilmek için Meriç hududuna 3.5-15 kilometre menzilli 11 adet modern kamera ve radar yerleştirecek. Muhtemel bir sığınmacı akınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, 2019 sonlarında Yunan firmalarına sipariş edilen kamera ve radarlar, sözleşme gereği mayıs sonuna kadar Meriç hududuna yerleştirilmiş olacak.
2.3 KİLOMETRE DUVAR
Bazılarının Türkiye'yi 15 kilometre derinliğe kadar gerçek zamanda izleyebileceği belirtilen 11 radar ve kameraların yerleştirileceği metal direklerin dikilmesi için gerekli beton dökme çalışmaları tamamlandı. Yine Meriç hududunda toplam 26.5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 4.5 metre yüksekliğinde çelik parmaklıklı duvarın inşası da sürüyor.
Maliyeti 63 milyon euro olarak hesaplanan duvarın, 2.3 kilometrelik bölümünün inşası tamamlandı. 12 kilometrelik bölümde ise beton dökme çalışmalarının son aşamasına gelindi. Bu arada, Pazarkule'nin karşısında bulunan Kastanies yakınındaki Karaağaç mevkiinde 2012 yılında inşa edilen 12.5 kilometre uzunluğundaki tel örgünün yüksekliği de 4 metreden 5 metreye çıkarıldı.
SAĞIRLIĞA YOL AÇAN CİHAZ
Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) ayrıca, gerekli görüldüğünde düzensiz göçmenlere karşı kullanmak üzere, 2 adet seyyar LRAD'yi (Uzun Erimli Akustik) hudut yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrinde hazır bulunduruyor. LRAD cihazından çıkan ses dalgaları 2 kilometreye kadar yayılabiliyor. Desibelin yüksek tutulması ise kalıcı sağırlığa neden olabiliyor.
DÖRT KARAKOL
Meriç bölgesindeki 4 karakola (Sofulu, Farecik, Demoteka ve Tihero) radar ve kameralardan alınacak bilgi ve görüntülerin aktarılacağı cihazlar gönderildi. Karakollara gönderilen cihazların benzerlerinin, Dedeağaç havaalanına yerleştirilmesi de planlanıyor. Maliyeti 15 milyon euro'yu bulan kamera ve radarların finansmanı, Avrupa Birliği tarafından karşılandı.
Kathimerine gazetesine göre, söz konusu radar ve kameralar yerleştirildiğinde Meriç'te Türk topraklarından 3.5-15 kilometre derinliğe kadar, herhangi bir hareketlilik anında tespit edilebilecek. Meriç hududunun Yunan tarafında halen Kastanyes ve Yeni Bosna (Nea Vissa) mevkilerinde, kısa menzilli ve eski model 25 adet kamera bulunuyor.