Yunanistan'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! ABD ile tatbikat ve sınıra radar sistemi

DÖRT KARAKOL

Meriç bölgesindeki 4 karakola (Sofulu, Farecik, Demoteka ve Tihero) radar ve kameralardan alınacak bilgi ve görüntülerin aktarılacağı cihazlar gönderildi. Karakollara gönderilen cihazların benzerlerinin, Dedeağaç havaalanına yerleştirilmesi de planlanıyor. Maliyeti 15 milyon euro'yu bulan kamera ve radarların finansmanı, Avrupa Birliği tarafından karşılandı.

Kathimerine gazetesine göre, söz konusu radar ve kameralar yerleştirildiğinde Meriç'te Türk topraklarından 3.5-15 kilometre derinliğe kadar, herhangi bir hareketlilik anında tespit edilebilecek. Meriç hududunun Yunan tarafında halen Kastanyes ve Yeni Bosna (Nea Vissa) mevkilerinde, kısa menzilli ve eski model 25 adet kamera bulunuyor.