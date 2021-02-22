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HDP'li 9 vekil hakkında fezleke! TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama

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Giriş: 22.02.2021 12:23
Güncelleme:22.02.2021 12:30
Son dakika haberi... HDP'li 9 vekil hakkında fezleke ile ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis'e şu ana kadar ulaşmış fezleke yok" dedi.

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HDP'li 9 vekil hakkında fezleke ile ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis'e şu ana kadar ulaşmış fezleke yok" dedi.

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Şentop, "Bu tür alçaklıkların hesabı hukuk içinde mutlaka sorulmalıdır ki hakaret ederek iş yaptığını sanan kirli ve habis karakterlerin hak ettikleri cezayı aldıkları bilinsin.

Bir şey daha ifade edeyim cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına mektup kampanyalarıyla ilgili çalışmalar olduğunu ifade etmek isterim. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

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