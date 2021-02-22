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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu, para ve hassas terazi ile tabanca ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.02.2021
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu, para ve hassas terazi ile tabanca ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'inin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 45 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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