Halk TV Gara'daki kalleşlik için 'PKK' diyemedi sosyal medyada tepki çekti
Halk TV'nin terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit ettiği haberini sunma şekli sosyal medyada tepki çekti. Halk TV'nin 'terör örgütü PKK' ve 13 vatandaşımız için 'şehit' yazamaması "Bunların ipi kimin elinde herkes görsün" ifadeleriyle eleştirildi.
Terör örgütü PKK tarafından bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşın başlarından vurularak şehit edildikleri hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasını CHP yandaşı HALK TV terör örgütü PKK'yı başlığında vurgulamadan yayınladı.
HALK TV internet sitesinde "Başlarından vurulmuşlar: Irak'ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu" başlığı yer alırken, Twitter hesabından da aynı başlıkla haberi sundu.
"EDİLGEN ÇATILI FİİL 'VURULMUŞLAR' YANİ FAİL ORTADA YOK"
HALK TV'nin haber başlığında kimin vurduğuna dair hiçbir bilginin yer alamamasına ve terör örgütü PKK tabirinin kullanılmamasına Twitter üzerinden eleştiri yağdı.
HALK TV'nin haberiyle ilgili Twitter hesabının altına yorum yazan sosyal medya kullanıcısı Ayhan Sever, "Edilgen çatılı fiil 'vurulmuşlar' yani fail ortada yok. Kimler yaptı acaba?" diye sordu. Aydın Aksoy ise "Kim vurmuş onu niye söylemiyorsunuz!" dedi.
"ARTIK BİR FARKINIZ YOK GİBİ"
Ertan isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise "Katil PKK'ya adını anmayarak en büyük desteği veriyorsunuz diyeceğim ama galiba artık bir farkınız yok gibi" ifadelerini kullandı.
"PKK TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ DİYEMEZ BUNLAR BUNLARIN İPİ KİMİN ELİNDE MİLLET GÖRSÜN"
Ömer Aykut ise "PKK neresinde bu haberin???!!" diye sordu. Yusuf Karadeniz, "PKK tarafından şehit edildi diyemez bunlar bunların ipi kimin elinde millet görsün Kahrolsun PKK" derken, İ Yıldırım, "Kim vurmuş? Katilleri belli değil mi? Kahrolsun PKK ve yandaşları..." dedi.
"HABERİN BAŞLIĞINI OKUSAN SANIRSIN Kİ AKRABALARIN ARAZİ KAVGASI"
Dr. Hüseyin, HALK TV'ye "PKK'lı hain ve katil köpekler tarafından infaz edildiler diyemiyorsunuz değil mi? PKK'nın siyasi ayağı ile stratejik ortaklık yapan ağababalarınız mı kızar yoksa ittifakınıza mı halel gelir vatan sizin için ne anlam ifade ediyor bir söyleyin hele..." dedi.