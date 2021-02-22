Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Durmak yok gollere devam!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Durmak yok gollere devam" ifadesini Türk Bayrağı ile birlikte paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında şut çekerken bir hareketli görseli de yer aldı. Başkan Erdoğan bugün Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na geçerek incelemelerde bulunurken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullanmıştı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Durmak yok gollere devam" ifadesini Türk Bayrağı ile birlikte paylaştı. Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şut çekerken bir hareketli görseli de yer aldı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI
Durmak yok, gollere devam... 🇹🇷 pic.twitter.com/i5f10sfHtT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 22, 2021
NE OLMUŞTU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na geçerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan burada AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı.
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