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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Durmak yok gollere devam!

Başkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "" ifadesini ile birlikte paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında şut çekerken bir hareketli görseli de yer aldı. Başkan Erdoğan bugün Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na geçerek incelemelerde bulunurken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullanmıştı.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Başkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Durmak yok gollere devam" ifadesini ile birlikte paylaştı. Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şut çekerken bir hareketli görseli de yer aldı.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na geçerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan burada AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı.

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