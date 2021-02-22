22 Şubat 2021, Pazartesi
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Dışişleri Bakanlığı Kongo'da BM konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı

, 'nde İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi ile 2 kişinin ölümüne neden olan BM konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Dışişleri Bakanlığı Kongo'da BM konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde 22 Şubat 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler'e ait bir konvoya düzenlenen saldırıda İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoförün hayatını kaybettiği derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost İtalya halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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