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Yine Sözcü Gazetesi yine yalan! Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef aldı

Yalan haberleriyle nam salan , Diyanet'e karşı karalama kampanyası başlattı. , "Diyanet’in personel sayısı patlama yaptı" haberiyle bir kez daha algı operasyonuna soyundu. Bu çirkin habere 'ndan yanıt gecikmedi. Diyanet; Sözcü Gazetesi muhabiri ’ün, haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, “2019 yılı kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 130 bin 875’tir. Başkanlığımız 2021 Yılı Performans Programında ise aynı tablo içinde gösterilen 2020 yılındaki kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 128 bin 469’dur. İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil, düşüş olmuştur.” denildi.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Yine Sözcü Gazetesi yine yalan! Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef aldı

; muhabiri 'ün, "Diyanet'in personel sayısı patlama yaptı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

, bugün bazı medya organlarında yer alan, 2020 yılında personel sayısının arttığına dair iddianın gerçeği yansıtmadığını, aksine personel sayısında düşüş olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin açıklaması şöyle:

"Bugün bazı medya organlarında yer alan, '2019'da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020'de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469'a yükseltti' şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır."

"2020 YILI PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE..."

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde Başkanlığımız performans programları her yıl hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır."

"Söz konusu programlara atıf yapılarak yazılan haberde yer alan, 104 bin 814 personel sayısı, Başkanlığımız 2020 Yılı Performans Programında yayınladığı ve 2019 yılına ait kadrolu personel sayısıdır. Söz konusu programda aynı yıla ait sözleşmeli personel sayısı ise 26 bin 061 olarak ayrı bir tabloda gösterilmiştir. Dolayısıyla 2020 yılı Performans Programına göre 2019 yılı kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 130 bin 875'tir."


"Başkanlığımız 2021 Yılı Performans Programında ise aynı tablo içinde gösterilen 2020 yılındaki kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 128 bin 469'dur. İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil, düşüş olmuştur."

(KORAY TAŞDEMİR / SABAH)

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