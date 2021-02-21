Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RUHANİ GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Görüşmede, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran iş birliğini geliştirecek adımları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.

İlişkilerimizin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ediyoruz.

Mevkidaşıma, Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek, İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırması temennimizi ifade ettim.

Tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hâle getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdim.