Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan yapılan görüşmeye yönelik açıklamasında "Mevkidaşıma, Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek, İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırması temennimizi ifade ettim." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi.
ABD YÖNETİMİ YAPTIRIMLARDAN VAZGEÇMELİ
Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi.
DİYALOG KAPISI AÇIK TUTULMALI
Başkan Erdoğan, tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RUHANİ GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI
Görüşmede, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran iş birliğini geliştirecek adımları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.
İlişkilerimizin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ediyoruz.
Mevkidaşıma, Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek, İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırması temennimizi ifade ettim.
Tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hâle getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdim.