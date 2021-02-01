Sözcü Gazetesi'nin Kardak Kayalıkları yalanına sert tepki

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi, "1996 yılında başlayan gerginliğin 25. yıl dönümünde kayalıklara gelmeye çalışan iki Yunan sahil güvenlik botunu, Türk sahil güvenlik botları önledi." ifadeleriyle provokatör bir haber yayımlandı. Söz konusu gazetenin haberi İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

İŞTE SÖZCÜ'NÜN HABERİ

Sözcü Gazetesi tarafından hazırlanan uydurma haberde şu ifadelere yer verildi;

"Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında başlayan gerginliğin 25. yıl dönümünde kayalıklara gelmeye çalışan iki Yunan sahil güvenlik botunu, Türk sahil güvenlik botları önledi. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na, Kilimli (Kalimnos) ve İstanköy (kos) adalarından gelen iki Yunan sahil güvenlik botu anma töreni için kayalıklara yanaşmak istedi. Yunanistan botlarına bölgede bulunan 4 Türk sahil güvenlik botu, kayalıklara iki mil kala önleme yaptı ve kayalıklara yaklaşılmasına izin vermedi."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ'NÜN PROVOKASYON HABERİNİ YALANLADI

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Sözcü'nün haberinin gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yayınlanan bahse konu haber, gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir." denildi.