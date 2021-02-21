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Son dakika: Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için cenaze töreni! Başkan Erdoğan da törene katıldı

Son dakika haberleri... Türk ve İslam dünyasının önde gelen ilim adamlarından Hadis Alimi , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için düzenlenen cenaze törenine da katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Muhterem hocamızı İmam Hatip okulu yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar fırsat buldukça hep ziyarete gittim. Ziyaretlerimde kendisinden çok ama çok istifade ettim." dedi.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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'nin önde gelen ilim adamlarından, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası Hadis Alimi Hoca için cenaze töreni düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Muhterem hocamızı İmam Hatip okulu yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar fırsat buldukça hep ziyarete gittim. Ziyaretlerimde kendisinden çok ama çok istifade ettim. Hocamızın ömrü hadis, tevsir, fıkıh ilminde öncülük etti. Onun rahli tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı şekilde sürdüreceklerdir. Buna inanıyorum. Biz kendisini hep bir muhaddis olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Rabiim ebedi alemde de birlikte eylesin.

YÖK BAŞKANI SARAÇ BABASININ CENAZESİ BAŞINDA

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden , YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası oluyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, cenaze töreni öncesinde babası Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi başına gelerek dua etti.

CÜZ DAĞITILIP HATİM İNDİRİLDİ

Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'a son veda için avlusunda toplanan kalabalığa cüz dağıtıldı.

Cenaze töreni öncesinde Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için toplananlar hatim indirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında, "İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

, bugün bazı gazetelerde Muhammed Emin Saraç için yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli İslam alimi 'mızın vefatından derin bir teessür duydum. İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Muhammed Emin Saraç Hoca'mıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için bugün öğle namazının ardından İstanbul'daki Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katıldı.

Son dakika: Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç vefat etti SON DAKİKA: HADİS ALİMİ MUHAMMED EMİN SARAÇ VEFAT ETTİ
İslam dünyasından Muhammed Emin Saraç için taziye mesajları yağdı İSLAM DÜNYASINDAN MUHAMMED EMİN SARAÇ İÇİN TAZİYE MESAJLARI YAĞDI
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Muhammed Emin Saraç için taziye ilanı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN’DAN MUHAMMED EMİN SARAÇ İÇİN TAZİYE İLANI

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