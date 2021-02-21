Son dakika: Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için cenaze töreni! Başkan Erdoğan da törene katıldı
Son dakika haberleri... Türk ve İslam dünyasının önde gelen ilim adamlarından Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için düzenlenen cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Muhterem hocamızı İmam Hatip okulu yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar fırsat buldukça hep ziyarete gittim. Ziyaretlerimde kendisinden çok ama çok istifade ettim." dedi.
Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca için cenaze töreni düzenlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR
Muhterem hocamızı İmam Hatip okulu yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar fırsat buldukça hep ziyarete gittim. Ziyaretlerimde kendisinden çok ama çok istifade ettim. Hocamızın ömrü hadis, tevsir, fıkıh ilminde öncülük etti. Onun rahli tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı şekilde sürdüreceklerdir. Buna inanıyorum. Biz kendisini hep bir muhaddis olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Rabiim ebedi alemde de birlikte eylesin.
YÖK BAŞKANI SARAÇ BABASININ CENAZESİ BAŞINDA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası oluyor.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, cenaze töreni öncesinde babası Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi başına gelerek dua etti.
CÜZ DAĞITILIP HATİM İNDİRİLDİ
Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'a son veda için Fatih Camii avlusunda toplanan kalabalığa cüz dağıtıldı.
Cenaze töreni öncesinde Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için toplananlar hatim indirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında, "İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, bugün bazı gazetelerde Muhammed Emin Saraç için yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:
"Kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'mızın vefatından derin bir teessür duydum. İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Muhammed Emin Saraç Hoca'mıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için bugün öğle namazının ardından İstanbul'daki Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katıldı.