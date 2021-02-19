Son dakika: Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç vefat etti
Koronavirüs tedavisi gören Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti. Ölüm haberi sonrası paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun." dedi. Emin Saraç, "Çocukluğumda bizim Kur'an okumamız yasaktı. Babam da dedem de bu yüzden hapse girmişti. O imtihanlardan geçtik. Şimdi ise Allah bizi aydınlığa çıkardı. Artık ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyan bir Cumhurbaşkanı var” demişti.
Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti.
Uzun yıllar boyunca dini alanda talebeler yetiştiren Emin Saraç hocanın vefatının ardından sevenleri taziyelerini paylaştı.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
"ARTIK ÜLKEMİZDE KUR'AN-I KERİM OKUYAN BİR CUMHURBAŞKANI VAR"
Emin Saraç, "Çocukluğumda bizim Kur'an okumamız yasaktı. Babam da dedem de bu yüzden hapse girmişti. O imtihanlardan geçtik. Şimdi ise Allah bizi aydınlığa çıkardı. Artık ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyan bir Cumhurbaşkanı var" demişti.
TAZİYE MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından, şunları kaydetti:
"Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
"Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir". Büyük âlim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dâr-ı Bekâ'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin; mekanı cennet olsun. Ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Emin Saraç'ın hayatını kaybettiğini duyurarak baş sağlığı diledi.
Koca'nın mesajı şöyle:
"Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:
"Alimin ölümü âlemin ölümüdür. Uzun yıllar kendisinden Tefsir, Hadis ve Şifa-i Şerif dersleri okuduğum muhterem M. Emin Saraç Hocam'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Emin Saraç Hocamız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan:
"Dâr-ı bekâya irtihal eden M.Emin Saraç Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
"İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun."
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
"Son devrin alimlerinden, Rızâ-i İlâhî uğruna adanmış bir ömür, güzel ahlâkın örneği... Hocaların hocası, muhterem büyüğümüz M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makâmı âli olsun..."
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu:
"Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir"
Binlerce talebe yetiştiren, benim de derslerine katıldığım hadis alimi Muhammed Emin Saraç hocamız Hakk'a yürüdü
Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum
Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce:
Hadis alimi, hocaların hocası M. Emin Saraç fani dünyadan dar-ı bekâya irtihal etti. Cenab-ı Allah ailesi, talebeleri ve sevenlerine sabır versin. Makamı âli, mekanı cennet olsun.
HADİS ALİMİ MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?
Tokat'ın Erbaa kazasında Tanoba köyünde dünyaya gelen Emin Saraç, ilim tahsili yüksek bir aileden geliyordu. Dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başlayan Muhammed Emin Saraç'ın ağabeyi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, anne ve babaları tarafından Kur'ân-ı Kerim okumanın suç sayılabildiği dönemlerde Kur'ân-ı Kerim hâfızı olarak yetiştirilmişlerdir.
BABASI KURAN ÖĞRETTİĞİ İÇİN MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Babası Hafız Mustafa Efendi o dönemde çocuklarına Kur'ân-ı Kerîm okuttuğu için mahkemeye çıkarıldı. Hâkim, "Sen çocuklara Arapça okutuyormuşsun. Bu, doğru mu?" diye sorduğunda "Ben çocuklara kimsenin canına, malına ve ırzına tasallut etmeleri için bir şeyler öğretmiyorum; ben Kur'ân-ı Azîmüşşan'ı okutuyorum" dedi. Ancak mahkeme neticesinde 6 ay hapis cezası aldı.
Muhammed Emin Saraç Hocaefendi, 1940–43 yıllarında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okudu. 1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi. Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç'ı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti. Ömer Efendi'nin yanında Kur'ân talimi yapmaya ve Telhîs okumaya başladı. M. Emin Saraç Fatih Camii'nde üç ay misafir kaldıktan sonra Kargümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gitti. Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi'den Buhâri-i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okudu. M. Emin Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı.
Muhamed Emin Saraç, Üçbaş Medresesi'nde 1950'ye kadar kaldı. Bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi'den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi (Tunahan) Efendi gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri okumaya devam etti. İstanbul'da kaldığı yıllarda M. Emin Saraç; Tirmizî, Buhârî-i Şerif, Merâkı'l-Felâh, Kudûrî-i Şerîf, Şerhu'l-Akâid, Şifâ-i Şerif, Mir'ât, Müslim-i Şerîf, Mişkâtü'l-Mesâbih, Tefsir-i Kâdı Beyzavî gibi kitapları okudu.
Muhammed Emin Saraç, Ezher diplomasının Türkiye'de geçersiz kılınmasına rağmen Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam etti.Bu dönemde Muhammed Zahidü'l Kevserî, Osmanlı'nın son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi, Muhammed Abdulvehhab Buhayri, Ahmed Fehmi Ebu Sünne, Ali Yakup Efendi, Abdulfettah eş-Şa'şa'dan istifade etti. Türkiye'den eğitim amacıyla geldikleri için oradaki hocalar kendilerini "Osmanlı devletinin çocukları" olarak görüyordu. M. Emin Saraç'a göre bu çok önemli bir iltifattı.
ki Binden Fazla Talebe Yetiştirdi
M. Emin Saraç, Fi-Zılalil-Kur'ân mütercimleri arasında yer aldı. Ama o eser telifi yerine daha çok ders vermeyi tercih etti. 2000'den fazla talebe yetiştirdi. Aralarında davet ve irşad erbabı, müftü, vaiz, imam hatip, akademisyen ve öğretmenlerin çoğunlukta olduğu mümtaz talebeleri arasında Osman Topbaş, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Osman Öztürk, Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Mustafa Avcı, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Doç. Dr. Seyyid Bahçıvan, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özcan, Dr. Ahmet Efe, Dr. Salim Sancaklı, Mustafa Demirkan, Hamdi Arslan, İsmail İpek, Hafız Osman Şahin, Nurettin Yıldız, Ahmet Yüksek, M. Salih Köse, Dr. Muhammed Beyler, Ahmet Hamdi Yıldırım, M. Fatih Kaya gibi isimler yer alıyor. Saraç, yurtdışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil etti. Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmî irtibatını devam ettirdi.
Yurt dışından gelen İslam âlimlerinin ilk aradıkları kişi oldu.