Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 2'si Heyet Tahrir el-Şam, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.





Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin HTŞ, 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mdPylFCfwo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2021