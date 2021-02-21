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Son dakika: Türkiye'ye girmeye çalışıyorlardı! 4'ü terör örgütü üyesi 16 kişi yakalandı

Son dakika haberi... MSB, 'ın ve sınırlarında, 'ye girmeye çalışan 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Son dakika: Türkiye'ye girmeye çalışıyorlardı! 4'ü terör örgütü üyesi 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 2'si Heyet Tahrir el-Şam, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.


Türkiyeye girmeye çalışıyorlardı! 4ü terör örgütü üyesi 16 kişi yakalandı TÜRKİYE'YE GİRMEYE ÇALIŞIYORLARDI! 4'Ü TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 16 KİŞİ YAKALANDI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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