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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Muhammed Emin Saraç için taziye ilanı

Son dakika haberi... Başkan , hadis, tefsir ve fıkıh alimi için taziye ilanı verdi. Başkan Erdoğan mesajında ‘İslam'ın doğru şekilde anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz’ ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Muhammed Emin Saraç için taziye ilanı

Başkan , 'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden için bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında, "İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, bugün bazı gazetelerde Muhammed Emin Saraç için yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'mızın vefatından derin bir teessür duydum. İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Muhammed Emin Saraç Hoca'mıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CENAZE NAMAZINA KATILACAK

Başkan Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre 'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için bugün öğle namazının ardından 'daki Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

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