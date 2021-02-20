İslam dünyasından Muhammed Emin Saraç için taziye mesajları yağdı

Karadaği, "hidayet rehberi, hayır ekseni ve ilim adamı" olarak nitelendirdiği Saraç'ın İslam hukuku ile hakikati, içtihadı ile düşünceyi birleştirdiğini ve İslami ilimlerde bir derya olduğunu vurguladı.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, üniversiteden sınıf arkadaşı da olan Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını Allah'a davet yoluna adayan, Türkiye'nin büyük alimlerinden, El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi mezunu sınıf arkadaşım Şeyh Muhammed Emin Saraç'a Allah rahmet eylesin. Allah onu bağışlasın, onu davetçilerin, sadıkların ve alimlerin mükafatıyla mükafatlandırsın."

Hindistanlı alim ve düşünür Selman el-Hüseyni en-Nedvi, sosyal medya hesabında Saraç için yayınladığı görüntülü mesajında, "Büyük alim, davet adamı, muhaddis, müfessir ve fıkıh alimi Muhammed Emin Saraç'ın üzücü vefat haberini aldık. Saraç, bir ıslahatçı, eğitmen ve azim sahibi bir kişilikti." ifadelerini kullandı.