FETÖ'cü Enver Altaylı'nın bilgisayarında ortaya çıktı!

GÜLEN'E MEKTUPLA BİLGİ VERİYORDU

Mütalaada, Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen belgelerde, bir dönem ABD gizli servisi CIA için çalıştığı anlaşılan Michael Semple ile ortak yazdığı dokümanlarda, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmaların itibarsızlaştırmaya çalışıldığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sanık tarafından kendi imkanları ile takip ettirildiğine ilişkin değerlendirmeleri bulunduğu ifade edildi ve "Sanığın farklı algı yaratacak dokümanların oluşturulma sürecinde yer aldığı anlaşılmaktadır" denildi. Altaylı'nın faaliyetleriyle ilgili doğrudan FETÖ lideri Fethullah Gülen'e mektup yazarak bilgi verdiği, darbenin örgütle bir alakası olmadığına ilişkin propaganda dokümanlarında karar alıcı olarak yer aldığı belirtildi.