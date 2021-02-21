PKK ile Haşdi Şabi Türkiye'ye karşı anlaştı! Alçak birliktelik

Bu apaçık gösteriyor ki, PKK bu saldırının bir parçası. O füzeler PKK iş birliğinde oraya kadar getirildi ve ateşlendi. Orada Türkiye'ye ait herhangi bir askeri ya da sivil Türk varlığı yoktu. Ancak örgüt ABD, İsrail ve Türkiye'yi birlikte zikretti.