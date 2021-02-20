Başkan Erdoğan, Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenine katılacak

Başkan Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

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