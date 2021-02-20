Başkan Erdoğan, Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenine katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.
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Başkan Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.