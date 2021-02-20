20 Şubat 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan, Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenine katılacak

Başkan , vefat eden Hadis Alimi 'ın 'ndeki cenaze namazına katılacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2021
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Başkan Erdoğan, Muhammed Emin Saraç'ın cenaze törenine katılacak

Başkan Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

İslam dünyasından Muhammed Emin Saraç için taziye mesajları yağdı İSLAM DÜNYASINDAN MUHAMMED EMİN SARAÇ İÇİN TAZİYE MESAJLARI YAĞDI
Son dakika: Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç vefat etti SON DAKİKA: HADİS ALİMİ MUHAMMED EMİN SARAÇ VEFAT ETTİ

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