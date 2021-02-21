21 Şubat 2021, Pazar
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Rusya'dan Türkiye hakkında S-400 açıklaması

'dan S-400 alan Türkiye, savunmasını güçlendirdiği için düşmanlarının tepkisiyle karşılaşmış ve iade etmesi talep edilmişti. Kararlarından geri adım atmayan Türkiye'ye Rusya'dan destek geldi. Rusya, Türkiye ile askeri-teknik iş birliğinin devam ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Rusya'dan Türkiye hakkında S-400 açıklaması

Federal Askeri-Teknik İş birliği Servisi Başkan Yardımcısı Aleksey Frolkin, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye ile ortak üretim ihtimaline ilişkin soru karşısında, Ankara ile askeri-teknik iş birliğinin çeşitli alanları üstünde görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Rusya Federal Askeri-Teknik İş birliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Aleksey Frolkin'e, Türkiye'ye yeni bir S-400 sevkiyatı ve ortak üretim hususunda görüşmelerin hangi noktada olduğu soruldu.

Frolkin soru üstüne, "Türk partnerlerimiz ile daima temas halindeyiz, askeri-teknik işbirliğinin çeşitli alanları üstünde çalışmaya devam ediyoruz" dedi. FSVTS Başkan Yardımcısı, başka bir ayrıntı paylaşmadı.

Rusya, anlaşmaları kapsamında Türkiye'ye dört adet S-400 bataryası teslim etmişti. Opsiyon da içeren anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu anlaşmada yer alan opsiyonun, ikinci bir sevkiyat halinde Türk tarafının belirli bir oranda üretime ortak olabilmesi ihtimalini içerdiği biliniyor.

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