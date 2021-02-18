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Son dakika: Eski istihbaratçı FETÖ'cü Enver Altaylı için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... Eski istihbaratçı 'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Öte yandan eski istihbaratçı hakkında ise " üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Son dakika: Eski istihbaratçı FETÖ'cü Enver Altaylı için istenen ceza belli oldu

Eski istihbaratçı 'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

BARINER HAKKINDA 35 YIL TALEBİ

Altaylı ile birlikte yargılanan eski istihbaratçı 'in ise 35 yıla kadar hapsi istendi.

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