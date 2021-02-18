Son dakika: Eski istihbaratçı FETÖ'cü Enver Altaylı için istenen ceza belli oldu

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.