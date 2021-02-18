Son dakika: Eski istihbaratçı FETÖ'cü Enver Altaylı için istenen ceza belli oldu
Son dakika haberi... Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Öte yandan eski istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi.
GÜNDEM AA
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Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
BARINER HAKKINDA 35 YIL TALEBİ
Altaylı ile birlikte yargılanan eski istihbaratçı Mehmet Barıner'in ise 35 yıla kadar hapsi istendi.
SON DAKİKA: FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ MİT'Çİ MEHMET BARINER'DEN ENVER ALTAYLI İTİRAFI: BENİ YURTDIŞINA KAÇIRACAKTI