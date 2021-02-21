Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI TİHA düşmana korku saldı

"CEZERİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TAMAMIYLA UÇUŞA HAZIR HALE GELECEK"

Dünyadaki uçan araba teknolojisinin artılarını ve eksilerini anlatan Bayraktar, CEZERİ'nin ülkemizde bu alandaki girişimlere cesaret kazandırabileceğini söyledi.

"Uçan araba teknolojisi bildiğiniz üzere hala dünya üzerinde yoğun bir hayal gücü ile gelişmeye devam ediyor. Dünyada tasarımsal ve kullanım açısından henüz net bir konsept üzerinde karar kılınmış değil. Ancak gelecekte bu araçların hayatımıza gireceğine inanıyoruz. Bizler de bu sebeple dünya üzerindeki yüzlerce uçan araba çalışması gibi bir program yürütüyoruz. En büyük gayemiz, gelecekte hayatımıza girebilecek bu teknolojiye şimdiden sahip olmak ve bu sayede ülkemizi geleceğin yarışlarına hazırlamak. Biz Cezeri Uçan Araba'yı yalnızca Baykar'ın bir projesi olarak görmüyoruz. Aynı zamanda ülkemizin bu alandaki girişimlerini cesaretlendirecek bir çalışma olarak da görüyoruz.

Ancak dünya üzerinde özellikle pil ve akıllı otonomi teknolojisinin daha da gelişmesi gerekiyor. Uçan arabaların çok güvenli ve emniyetli araçlar olması lazım. Bu nedenle yapay zekâ çalışmalarının özellikle bu alanda akıllı sürüş teknolojilerinin çok daha ileri bir seviyeye taşınması gerekli. Biz de özellikle yapay zekâ ve akıllı sürüş teknolojisi üzerine çalışıyoruz. Bu teknolojiler gelişmeden uçan arabaları hayatımızın olağan akışında göremeyebiliriz. Gerek bu teknolojilerin gelişimi gerekse uçan araçlarla alakalı regülasyonun oluşmasının ardından uçan arabalar hayatımıza girecektir. Ben bunun en az 10-15 yıl sonra gerçekleşebileceğini düşünüyorum.

Cezeri ise önümüzdeki yıllarda tamamıyla uçuşa hazır hale gelecek diyebiliriz. Ancak az önce belirttiğim sebeplerden ötürü şehirlerimizde trafikte görmek yerine kırsal alanlarda görebiliriz. Sportif ve turistik amaçlarla da önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde kullanıldığını görebileceğimizi düşünüyorum."